Ein 60-Jähriger ist mit seinem Fahrrad in Kirchhain (Marburg-Biedenkopf) gestürzt und gestorben.

Der Mann war am späten Samstagabend aus noch unklaren Gründen von der Fahrbahn abgekommen und einen kleinen Abhang hinuntergefallen. Trotz Reanimationsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei am Montag.