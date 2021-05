Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Unfall nahe Freiensteinau (Vogelsberg) mit einem Auto schwer verletzt.

Sie fuhr am Donnerstag auf einer Kreisstraße, als ein Auto sie aus ungeklärter Ursache am Hinterrad touchierte. Die 21 Jahre alte Frau stürzte und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Freitag mitteilte.