Eine 70 Jahre alte Fahrradfahrerin hat sich am Donnerstag bei einem Unfall schwer verletzt.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stieß sie mit einer anderen Radlerin zusammen. Diese flüchtete nach dem Unfall. Die Seniorin erlitt einen Trümmerbruch am Arm. Der Ehemann meldete den Unfall erst am Montag.