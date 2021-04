Nach einer einjährigen Testphase soll die Fahrradstaffel ein fester Bestandteil der Frankfurter Polizei sein.

Das kündigte Polizeipräsident Bereswill am Montag an. Die Staffel stelle "den Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer in den Mittelpunkt". Man reagiere damit auf die steigende Zahl Radfahrender. Die sechsköpfige Fahrradstaffel hat laut Bilanz bisher über 11.000 Kilometer zurückgelegt, 7.800 Ordnungswidrigkeiten geahndet und gut 210 Fahrzeuge abschleppen lassen.