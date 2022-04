Aus ungeklärter Ursache ist eine Fahrzeughalle in Dautphetal-Holzhausen (Marburg-Biedenkopf) in der Nacht zum Donnerstag in Brand geraten.

In der Halle befanden sich nach Polizeiangaben unter anderem mehrere Pkw und landwirtschaftliche Maschinen. Ein Großaufgebot der Feuerwehr war am Vormittag bei den Löscharbeiten im Einsatz. Angrenzende Häuser wurden evakuiert. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unklar.