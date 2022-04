Dritter Staatsanwalt in Frankfurt unter Korruptionsverdacht

In der Korruptionsaffäre um den Frankfurter Oberstaatsanwalt Alexander B. steht ein weiter ehemaliger Mitarbeiter unter Verdacht. Der Staatsanwalt soll an dem Betrug beteiligt gewesen sein.

Die Korruptionsaffäre bei der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt weitet sich aus. Nach hr-Informationen besteht der Anfangsverdacht, dass ein dritter Staatsanwalt an Hessens oberster Strafverfolgungsbehörde in die Vergabe überteuerter ärztlicher Gutachten gegen Schmiergeldzahlungen eingebunden war.

Demnach wurde der Staatsanwalt am Wochenende von den Ermittlern befragt. Der Mann soll 2018 mit Oberstaatsanwalt Alexander B. zusammengearbeitet haben, der im Mittelpunkt der Ermittlungen steht. Der Staatsanwalt soll dabei in einem Fall Beihilfe zum Betrug begangen haben.

Oberstaatsanwalt soll jahrelang Schmiergeld bezogen haben

Die Korruptionsermittlungen gegen Oberstaatsanwalt Alexander B. wurden im Sommer 2020 bekannt. Er soll zur Ermittlung von Abrechnungsbetrug im Medizinbereich überteuerte Gutachten an Firmen vergeben haben. Die Gutachten wurden erstellt, wenn niedergelassene Ärzte oder Kliniken im Verdacht standen, mit den Krankenkassen falsch abgerechnet zu haben.

Im Gegenzug soll B. von den beauftragten Firmen jahrelang regelmäßig Schmiergeld erhalten haben. Die Kosten für die Gutachten trug in den meisten Fällen das Land Hessen. Im selben Zusammenhang wird seit Ende 2021 auch noch gegen einen zweiten Oberstaatsanwalt der Generalstaatsanwaltschaft ermittelt.

B. lebte mit Kollegin zusammen

B. kam 2020 für zwei Monate in Untersuchungshaft, wurde allerdings auf Antrag der Staatsanwaltschaft daraus entlassen. Im Januar 2022 wurden die Ermittlungen erheblich ausgeweitet und B. erneut festgenommen. Die Staatsanwaltschaft sprach inzwischen von "gewerbsmäßiger Untreue", die das Land Hessen 558.000 Euro gekostet habe.

Wie später bekannt wurde, hatte B. sich bei seiner erneuten Festnahme nicht in seiner Wohnung aufgehalten, sondern bei einer ehemaligen Kollegin, mit der er eine Beziehung hatte. Die Oberstaatsanwältin wurde in eine andere Behörde versetzt. Sie gilt laut Staatsanwaltschaft in dem Fall nicht als Beschuldigte.

