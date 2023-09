Der Überfall auf ein Ehepaar in seinem Reihenhaus in Vellmar (Kassel) ist am Mittwoch Thema in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst."

Vermummte Täter hatten die Opfer im Mai 2022 misshandelt und mit Draht gefesselt. Aus dem Tresor erbeuteten sie Uhren und Schmuck im Wert von rund 30.000 Euro.