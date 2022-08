In den Ermittlungen im Fall der getöteten Schülerin Ayleen kommen weitere Details zu Tage. Der Verdächtige aus Waldsolms soll schon im April ein anderes Mädchen belästigt haben. Kurz zuvor hatten die Behörden die Führungsaufsicht des vorbestraften Sexualstraftäters beendet.

Der im Zusammenhang mit dem Tod der Schülerin Ayleen festgenommene 29 Jahre alte Mann aus Waldsolms (Lahn-Dill) soll bereits im Frühjahr eine andere Schülerin belästigt haben. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Gießen bestätigte gegenüber dem hr, dass eine Strafanzeige gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts der versuchten Nötigung vorliege. Zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) darüber berichtet.

Bisher war lediglich bekannt gewesen, dass der Tatverdächtige bereits als 14-Jähriger wegen eines versuchten Sexualdelikts an einer 11-Jährigen für zehn Jahre in ein psychiatrisches Krankenhaus kam. Danach kam er in ein Verfahren für rückfallgefährdete Sexualstraftäter, wo er auch unter Führungsaufsicht stand, also behördlich überwacht wurde. Im Januar dieses Jahres wurde dies jedoch gerichtlich beendet. Der 29-Jährige befand sich seitdem in einem Programm für Mehrfach- und Intensivtäter, bei dem er jedoch weniger engmaschig begleitet wurde als vorher.

Der nun bekannt gewordene Vorfall ereignete sich offenbar nur kurze Zeit später: Wie die FAZ berichtet, soll der Mann Ende April auf dem Blütenfest in der Stadt Rosbach vor der Höhe (Wetterau) eine 17 Jahre alte Schülerin angesprochen und danach immer wieder per Smartphone kontaktiert haben. Auch auf dem Schulhof ihrer Schule in Bad Nauheim soll er sie mehrfach aufgesucht und bedrängt haben. Offenbar wollte er eine Beziehung mit ihr.

Verdächtiger reagierte nicht auf Vorladungen

Laut Gießener Staatsanwaltschaft wurde in diesem Zusammenhang Anfang Mai Strafanzeige gegen den Mann bei der Polizei in Friedberg erstattet, die der Staatsanwaltschaft seit Dienstag vorliegt. Die Polizei Friedberg teilte auf hr-Anfrage mit: Man habe nach der Anzeige verschiedene Maßnahmen ergriffen, darunter auch eine Gefährderansprache, bei der dem Mann signalisiert worden sei, dass man ihn "auf dem Schirm" habe.

Er sei zudem mehrmals vorgeladen worden, um sich zu dem Vorwurf auf dem Revier zu äußern. Der Mann habe darauf nicht reagiert, wozu er im Rahmen seines Rechts zu schweigen, berechtigt gewesen sei. Ob danach weitere polizeiliche Maßnahmen ergriffen wurden, ist derzeit nicht bekannt. Ebenfalls offen: Warum der Staatsanwaltschaft Gießen die Anzeige erst seit Dienstag vorliegt – also vier Tage nachdem der Mann bereits im Fall Ayleen verhaftet worden war.

Tatverdächtiger kannte Ayleen aus dem Internet

Die 14-jährige Ayleen war am Abend des 21. Juli in ihrem Heimatort Gotttenheim bei Freiburg verschwunden. Ende vergangener Woche hatte die Polizei dann ihre Leiche im Teufelsee bei Echzell (Wetterau) entdeckt, die Wohnung des Mannes durchsucht und ihn kurz darauf festgenommen. Er und das Mädchen kannten sich aus Chats in sozialen Netzwerken und dem Online-Spiel Fortnite. In seiner Wohnung wurden persönliche Gegenstände von Ayleen sichergestellt.

Wo und auf welche Weise Ayleen getötet wurde, wird derzeit noch ermittelt. Es müssen beispielsweise noch große Mengen Datenmaterial ausgewertet werden. Auch die rechtsmedizinische Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Derzeit liegt die Federführung für die Ermittlung in Freiburg. Sollte sich herausstellen, dass Ayleen in Hessen getötet wurde, könnte das Ermittlungsverfahren an die hessischen Behörden abgegeben werden.