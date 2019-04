Ein Fallschirmspringer ist am Freitagabend am Flugplatz in Breitscheid abgestürzt und schwer verletzt worden.

Der 58-Jährige sei mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Gießen geflogen worden, berichtete die Polizei am Samstag. Die Unfallursache ist noch unklar, der Fallschirm soll nun untersucht werden.