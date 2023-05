Fallschirmspringer-Notlandung endet in Gebüsch bei Gießen

In einem Gebüsch an der A45 endete am Sonntagnachmittag die Notlandung eines Fallschirmspringers zwischen den Anschlussstellen Gießen-Lützellinden und Wetzlar-Süd.

Der Mann blieb unverletzt, der Fallschirm wurde jedoch zerstört. Die Feuerwehr barg die Überreste, damit sie nicht auf die Autobahn geweht werden.