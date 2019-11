Das Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar

Das Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar

Im Fritzlarer Krankenhaus hat offenbar jahrelang eine Ärztin gearbeitet, die gar keine war. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen möglichen Totschlags gegen die Frau.

Im Hospital zum Heiligen Geist in Fritzlar (Schwalm-Eder) war von 2015 bis 2018 eine Assistenzärztin beschäftigt, die ihre Approbationsurkunde vermutlich gefälscht hatte. Diese Meldung gab die Staatsanwaltschaft Kassel bereits Anfang des Jahres heraus. Damals hieß es in der Mitteilung: "Gegenwärtig gibt es keine Hinweise, dass Patienten zu Schaden gekommen sind." Das ist nun anders.

Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft unter anderem wegen Totschlags gegen die 48-Jährige. Die Frau wird verdächtigt, den Tod von vier Patienten herbeigeführt zu haben. Acht weitere Patienten sollen Gesundheitsschäden erlitten haben.

Am Dienstag wurde die Frau verhaftet, wie die Staatsanwaltschaft dem hr am Freitag bestätigte. Zuerst hatte die HNA über die neuen Entwicklungen berichtet.

Als Anästhesistin falsche Medikamente verabreicht?

Am Dienstag durchsuchten die Ermittler das Hospital zum Heiligen Geist erneut. Die 48-Jährige soll Urkunden gefälscht haben, um die Stelle in der Fritzlarer Klinik zu bekommen. Zwischen 2015 und 2017 arbeitete sie als Assistenzärztin in der Anästhesie der Klinik. Später war sie offenbar im Controlling tätig.

Laut Staatsanwaltschaft wurde sie auch bei Operationen eingesetzt und beging dabei schwere Fehler. So soll sie Patienten falsche Medikamente gegeben haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die Frau wegen Totschlags, gefährlicher Körperverletzung, Urkundenfälschung, Betrugs, Missbrauchs von Titeln und Verstoßes gegen das Heilpraktikergesetz.

