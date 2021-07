Mit dem "Enkeltrick" haben Betrüger eine Seniorin um einen fünfstelligen Betrag gebracht.

Wie die Polizei am Freitag berichtete, hatte eine Frau sich am Telefon als Enkelin ausgegeben, die in eine Notlage gekommen sei. Ein etwa 25 Jahre alter Mann holte den geforderten Bargeldbetrag dann bei der Seniorin ab.