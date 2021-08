Falsche Granate am Flughafen

Eine in einer Skulptur verarbeitete Handgranate hat am Dienstag am Frankfurter Flughafen für Aufregung gesorgt.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Objekt beim Durchleuchten des Koffers eines 56-Jährigen aufgefallen. Ein Entschärfungskommando rückte an, der Flug des Kofferbesitzers nach Washington bekam Startverbot. Erst als die Granate als harmloses Kunstobjekt identifiziert war, konnte der Flieger mit 85 Minuten Verspätung starten.