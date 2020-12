Zwei falsche Polizisten sind in Bad Kreuznach und Berlin festgenommen worden.

Sie sollen in Rheinland- Pfalz und Hessen Bargeld und Gegenstände im Wert von rund 850.000 Euro von älteren Menschen erbeutet haben, teilte die Polizei in Wiesbaden am Dienstag mit. Die beiden Männer sind 24 und 36 Jahre alt.