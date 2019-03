Gut ein halbes Jahr nach einem Trickbetrug an einer 81-Jährigen in Kassel hat die Polizei in Nordrhein-Westfalen Teile der Beute gefunden.

Zudem seien zwei Verdächtige ermittelt worden, hieß es am Donnerstag. Die Rentnerin war von falschen Polizisten betrogen worden. Die Täter stahlen unter anderem Schmuck. Der Schaden lag bei 66.000 Euro.