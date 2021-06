Falsche Polizisten haben eine Seniorin in Kassel um mehrere Wertgegenstände betrogen.

Der Wert der Beute liege im sechsstelligen Bereich, teilte die Polizei am Samstag mit. Ein Mann hatte die 70-Jährige am Freitag angerufen und behauptet, dass die Tochter der Frau in einen schweren Unfall verwickelt sei und einen hohen Geldbetrag benötige, um den Sachschaden zu begleichen.