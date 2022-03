Ein unbekannter Täter hat sich laut Polizei am Mittwochmorgen am Telefon gegenüber eine Frau aus Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus) als Bank-Mitarbeiter ausgegeben und so die Kontodaten einer Frau erfragt.

Mit den so erbeuteten Daten, veranlasste er im Anschluss eine Abbuchung vom Konto des Opfers, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Eine Schadenssumme nannte die Polizei nicht.