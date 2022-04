Eine 70-Jährige aus Wölfersheim (Wetterau) ist von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter kontaktiert und um mindestens 7.000 Euro betrogen worden.

Laut Polizei meldete die Frau sich am Mittwoch bei den Beamten. Sie war am Dienstag von dem Unbekannten angerufen worden und gewährte ihm Fernzugriff auf ihren Computer. Der Anrufer wies die Frau an, ihm TAN-Nummern zu übermitteln.