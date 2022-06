Falscher Polizist an Wohnung

Ein Mann hat sich am Donnerstag in Eschwege als Polizeibeamter ausgegeben.

An der Wohnung einer 72-Jährigen stellte er sich als ein Herr "Beck" von der Kriminalpolizei vor und zeigte dabei einen angeblichen Dienstausweis der "Polizei Hessen". Er gab an, Kameras in der Wohnung installieren zu müssen, kam dann aber zur Installation nicht mehr.