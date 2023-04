Die Polizei hat auf der A66 bei Fulda einen Falschfahrer gestoppt.

Der 72 Jahre alte Mann wendete sein Fahrzeug am Montag am Autobahndreieck Fulda, nachdem er in stockenden Verkehr geraten war. Laut Polizei fuhr er einige hundert Meter entgegen der Fahrtrichtung. Zwei Autofahrer mussten ihm ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Kurz darauf wendete er nochmal. Die Beamten stoppten ihn auf dem Standstreifen.