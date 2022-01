In den vergangenen Wochen ist vermehrt Falschgeld in Geschäften in Kassel und Umgebung aufgetaucht.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wurden seit Anfang Dezember rund 40 Fälle bekannt - überwiegend mit falschen 50-Euro-Scheinen. Ein Großteil des Falschgeldes sei in der Innenstadt aufgetaucht: in Geschäften, Tankstellen, Restaurants und auf Wochenmärkten. Die Suche nach den Tätern läuft.