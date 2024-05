Der Schreck sitzt tief bei Familie Bleyer im mittelhessischen Linden. Über das verlängerte Wochenende hat sich in ihrem Garten ein tiefer Krater aufgetan. Dass niemand hinein fiel, war reines Glück. Die Ursache für das Loch könnte in einem alten Stollen liegen.

Eigentlich wollte Familie Bleyer aus Linden (Gießen) in ihrem Garten den Kindergeburtstag ihrer Tochter feiern. Doch sie macht eine erschreckende Entdeckung: Wo grüner Rasen sein sollte, klaffte vergangenen Donnerstag plötzlich ein riesiges Loch.

Die Gäste trudelten an dem Tag bereits ein, wie sich Vater Stefan Bleyer erinnert. "Als die erste Mutter ihre Kinder brachte, sprach sie mich an und fragte, was das für ein Loch ist." Er habe nachgesehen und einen "riesen Schreck" bekommen. Eine kleine Mulde, die die Familie in ihrem Garten kannte, hatte sich in ein metertiefes Loch verwandelt.

Kinder spielten noch morgens im Garten

Genau genommen ist der Krater mindestens zehn Meter tief und zwei Meter breit. Stefan Bleyer hat ihn ausgemessen. "Es ist wie ein tiefer Brunnen, wo man kein Ende sieht", sagt er. Die Gartenparty musste jedenfalls erst einmal warten. Mit Leitern und Bierbänken deckten Bleyer und ein Nachbar das ominöse Loch erst einmal ab und führten einen alten Weidezaun drumherum.

Die kleine Tochter der Familie ist gerade vier Jahre alt geworden, der Sohn noch keine zwei. Noch am Geburtstagsmorgen hatten die beiden Kinder im Garten getobt – eine Vorstellung, die Vater Stefan Bleyer inzwischen Schauer über den Rücken jagt. "Man bekommt Gänsehaut, wenn man überlegt, was alles hätte passieren können", sagt er.

Loch könnte Lüftungsschacht sein

Wie das Loch entstanden sein könnte, ist bislang nur eine Vermutung von Stefan Bleyer: Es könnte sich um den Lüftungsschacht des ehemaligen Stollens am Bergwerkswald handeln, der laut Plänen unter dem Garten der Familie verläuft und nun eingesackt sein könnte.

Die Bleyers wussten, dass es hier ein Bergwerk gab. Sie hätten auch vermutet, dass die kreisrunde Mulde im Garten, die sie immer wieder einmal mit Erde aufgefüllt hatten, damit zu tun haben könnte. "Aber dass es von jetzt auf gleich zehn Meter in die Tiefe abrauscht, damit hätte keiner gerechnet", sagt Stefan Bleyer.

Lauern weitere Löcher im Garten?

Auch wenn das Loch notdürftig abgesichert ist, fühlt sich die Familie nicht sicher. Denn sie fragt sich, ob im Garten weitere Löcher lauern.

Hinweise darauf gebe es: So hätten die Vorbesitzer des Hauses in den 80er Jahren ein geologisches Gutachten beauftragt, in dem von einem kreisrunden Trichter in der Nähe der Terrasse die Rede ist. "Ist darunter vielleicht genau so ein Hohlraum?", fragt sich Stefan Bleyer.

Kritik am Regierungspräsidium

Stefan Bleyer hat das Bauamt und das Regierungspräsidium (RP) Gießen informiert, das für den alten Bergbau zuständig ist. Die Behörde will das weitere Vorgehen koordinieren. Eine Antwort auf eine hr-Anfrage zum Loch in Lich soll am Dienstag erfolgen.

Bleyer hätte sich gewünscht, dass das RP bereits besser vorgesorgt hätte. Er sei davon ausgegangen, dass solche Schächten von stillgelegten Bergwerken "aufgefüllt und abgedeckt" werden. "So dass keine Gefahr mehr davon ausgeht."