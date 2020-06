Die Polizei Wiesbaden hat Mitglieder einer Familie festgenommen, die im großen Stil mit Drogen gehandelt haben sollen.

Der 49-jährige Vater und seine Söhne im Alter von 25 und 27 Jahren seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Sie sollen in Wiesbaden, Idstein und Taunusstein mit Drogen gehandelt haben.