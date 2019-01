Bei dem Brand eines Kiosks in Wiesbaden hat die Feuerwehr eine Familie in dem Wohngebäude gerettet. Dichter Qualm behinderte den Rettungseinsatz.

Was das Feuer am Montagmorgen gegen 9.15 Uhr im Wiesbadener Westend ausgelöst hat, ist noch unklar. Doch die Rauchentwicklung war schon kurz nach Ausbruch des Brandes enorm.

Verkaufsraum und Lager eines Kiosks, der im Erdgeschosse eines Wohngebäudes liegt, waren in Brand geraten. Qualm drang nicht nur in großen Mengen auf die Straße, sondern zog auch in das Gebäude. Der Kioskbesitzer hatte sich nach Angaben der Feuerwehr mit leichten Verletzungen ins Freie retten können.

Familie aus dem Qualm gerettet

Mit Atemschutz ausgerüstet, kontrollierten die Feuerwehrleute sämtliche Wohnungen und brachen dabei auch Türen auf. Eine dreiköpfige Familie musste über das Treppenhaus gerettet werden. Sie erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Gas- und Wasserversorgung wurde unterbrochen, das Gebäude ist verqualmt und vorübergehend unbewohnbar. Die Brandursache und die Höhe des Schadens sind noch unklar.