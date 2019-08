Eine Motoryacht ist am Mittwoch auf einen Felsen bei Rüdesheim (Rheingau-Taunus) aufgelaufen.

Daraufhin drang Wasser in das Boot, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Die Polizei brachte die fünfköpfige Familie unverletzt an Land. Ursache für den Unfall sei vermutlich "fehlende Streckenkunde" gewesen.