Ein Mann in Heuchelheim hat seine Frau schwer verletzt und sich anschließend mit ihren drei Kindern in der Wohnung verbarrikadiert. Nach stundenlangem Einsatz konnte ihn die Polizei festnehmen.

Bei einem Familienstreit in Heuchelheim (Gießen) ist am Dienstagnachmittag eine 24 Jahre alte Frau sehr schwer verletzt worden. Ihr Mann hatte sich stundenlang mit ihren drei kleinen Kindern in einer Wohnung in der Rodheimer Straße verbarrikadiert. Am späten Abend konnte die Polizei den 28-Jährigen festnehmen.

Zeugenaussagen zufolge flüchtete die Frau am Nachmittag blutüberströmt aus der Wohnung in einen gegenüberliegenden Imbiss. Nach Polizeiangaben fügte ihr Mann ihr mehrere Schnitt- und Stichverletzungen zu. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Großaufgebot im Einsatz, Motiv unklar

Die drei kleinen Kinder im Alter von ein, drei und fünf Jahren blieben bei der Geiselnahme unverletzt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot und Spezialeinsatzkräften vor Ort. Der Bereich um den Tatort wurde weiträumig abgesperrt. Zum Motiv machte die Polizei keine Angaben. Die Ermittlungen dauern noch an.

Sendung: hr3, 18.03.2020, 0.00 Uhr