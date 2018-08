Sexuelle Übergriffe am Campus Westend beunruhigten Frauen an der Goethe-Uni.

Sexuelle Übergriffe am Campus Westend beunruhigten Frauen an der Goethe-Uni. Bild © picture-alliance/dpa

Eine Serie sexueller Angriffe beunruhigte monatelang Frauen an der Uni in Frankfurt. Nun muss sich der mutmaßliche Vergewaltiger vor Gericht verantworten. Der Familienvater tappte in eine Falle der Polizei.

Vergewaltigung und sexuelle Nötigung - das wirft die Staatsanwaltschaft Frankfurt einem 28 Jahre alten Mann in dem Prozess vor, der am Montag vor dem Landgericht beginnt. Opfer der schwersten Tat wurde eine 23-Jährige: Sie soll der Angeklagte nachts am Campus Westend der Universität in eine Hecke gezerrt und zum Sex gezwungen haben.

Zwei weitere Übergriffe scheiterten im vergangenen Winter: Die attackierten 37 und 23 Jahre alten Frauen hatten den Täter in die Flucht geschlagen. Eine Frau warf den Mann zu Boden, die andere trat nach ihm und schrie laut. Die Angriffe hatten sich alle in derselben Straße am Campus ereignet.

Auf Lockvogel hereingefallen

Im Februar dieses Jahres setzte die Polizei schließlich eine Beamtin als Lockvogel ein: Der Angeklagte näherte sich auch ihr: Er nahm auf einer Parkbank neben ihr Platz, machte sexuelle Andeutungen und öffnete seine Hose. Da nahm ihn die Polizistin fest. Seitdem sitzt der Mann in Untersuchungshaft.

Die Strafkammer hat drei Verhandlungstage vorgesehen. Ein Urteil könnte schon Ende des Monats fallen.

Warnung und Begleitservice

Nach Bekanntwerden der Attacken hatte die Universität in einer Rund-Mail alle Mitarbeiter und Studierenden gewarnt und dazu aufgerufen, nur noch gut beleuchtete Hauptwege auf dem Campus zu nutzen. Sie bot außerdem einen 24-Stunden-Begleitservice an.

Sendung: hr-iNFO, 20.08.2018, 8.00 Uhr