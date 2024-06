Alles, was Sie zur Fußball-EM in Hessen wissen müssen

Die Fußball-Europameisterschaft steht unmittelbar bevor. Wir haben alle Antworten auf Fragen rund um die Fan-Zone in Frankfurt, das Parken am Stadion oder das Public-Viewing - auch in anderen Städten.

Ganz Hessen ist im Fußballfieber: Pünktlich zum Eröffnungsspiel der anstehenden Europameisterschaft am 14. Juni werden auch die Fan-Zone in Frankfurt öffnen. Auch andernorts gibt es Public-Viewing-Möglichkeiten. Alle wichtigen Fragen rund um Tickets, Stadion, Fan-Zone und Public-Viewing in Hessen finden Sie hier.

Gibt es noch Tickets zu den Spielen im Waldstadion?

Erstmal nein. Laut UEFA sind alle Tickets ausverkauft, die ab dem 2. Mai noch als "Last Minute-Sale" verkauft wurden. Sollten noch weitere Tickets angeboten werden, können diese nur bei der UEFA direkt gekauft werden.

am 20 Juni 2024: Dänemark gegen England (18 Uhr)

am 23. Juni 2024: Schweiz gegen Deutschland (21 Uhr)

am 26. Juni 2024: Slowakei gegen Rumänien (18 Uhr)

am 1. Juli 2024: Achtelfinale (21 Uhr)

Wo in Hessen sind die Fan-Zonen?

In Frankfurt sollen die Fußballfans nicht nur im Stadion auf ihre Kosten kommen. In der ganzen Stadt soll es EM-Feeling geben, besonders am nördlichen Mainufer. Die 1,4 Kilometer lange Fan-Zone liegt direkt am Mainufer zwischen Friedensbrücke und Eisernem Steg. Auf zehn Leinwänden werden die EM-Spiele übertragen.



Zum Konzept der Fan-Zone gehört auch ein schwimmender Fußballplatz - mitten auf dem Wasser in der Nähe des Holbeinstegs. Am spektakulärsten ist aber der Big-Screen, der - ebenfalls schwimmend - die Spiele überträgt. Der Bildschirm mit einer Gesamtfläche von 144 Quadratmetern wird an der Friedensbrücke stehen.

Frankfurt ist als Austragungsort auch die einzige offizielle Fan-Zone.



Alle, die in Kassel und Umgebung Stadionfeeling brauchen, können in die Nordhessen Arena zum Public Viewing. Auf einem Videowürfel laufen die drei Gruppenspiele der deutschen Nationalelf. Mehr Getränkestände als sonst, einen DJ und diverse Mitmachaktionen soll es vor Ort geben.

Wie lange hat die Fan-Zone in Frankfurt geöffnet?

Die Fan-Zone am Mainufer ist vom 14. bis 26. Juni jeden Tag von 13 - 24 Uhr geöffnet. Vom 27. Juni bis 14. Juli wochentags von 15 - 24 Uhr, an den Wochenenden weiterhin von 13 - 24 Uhr. Dank Ausnahmeregelung darf auch nach 22 Uhr noch gefeiert werden.

Wie viele Menschen haben in der Fan-Zone in Frankfurt Platz?

Die Fanzone in Frankfurt hat Platz für etwa 30.000 Menschen. Danach wird keiner mehr reingelassen. Wenn die volle Auslastung erreicht sei, könne man mit einem Gedränge ähnlich wie am Museumsuferfest rechnen, teilte die Stadt mit.

Zu welchen Spielen wird besonders viel Andrang erwartet?

Besonderer Andrang wird erwartet, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, vor allem beim Spiel Deutschland gegen die Schweiz, das in Frankfurt stattfindet. Auch bei den vier weiteren Spielen in Frankfurt wird viel Zulauf erwartet. Außerdem bei Spielen von Ländern mit großer Community, zum Beispiel die Türkei oder Italien - und natürlich zu den K.o.-Spielen.

Brauche ich Tickets für die Fan-Zonen in Frankfurt und die Nordhessen Arena in Kassel?

Der Eintritt ist sowohl in Frankfurt als auch in Kassel frei. Tickets wird es nicht geben. Wenn die Fan-Zone voll ist, kommt niemand mehr hinein.

Wo kann ich an der Fan-Zone oder am Stadion in Frankfurt parken?

Wer in die Fan-Zone möchte, kann etwa am Parkhaus Hauptwache, Dom/Römer, Hauptbahnhof-Süd, Am Theater oder in Alt-Sachsenhausen (auf der anderen Main-Seite) parken. Allerdings: Die UEFA rät grundsätzlich davon ab, mit dem Auto zu kommen und empfiehlt die öffentlichen Verkehrsmittel, weil es kein öffentliches Parkplätze-Angebot in unmittelbarer Nähe zur Fan-Zone gibt.



Auch beim Stadion im Frankfurter Stadtwald gilt: Wer in die Frankfurt Arena will, wie der Deutsche Bank Park während der EM heißen wird, sollte der UEFA zufolge besser mit Bus oder Bahn anreisen. In der Umgebung des Stadions gibt es aber kostenpflichtige Parkplätze .

Gibt es eine Eröffnungsfeier oder ähnliches für die hessischen Fan-Zonen?

Eine audiovisuelle Eröffnungsfeier wird am Abend des 12. Juni - also zwei Tage vor dem EM-Start - an der Flößerbrücke in Frankfurt stattfinden. Eine Seite der Brücke soll in den Farben der Meisterschaft verhüllt werden - dazu kommen eine Lichtchoreografie, ein musikalisches Hörspiel sowie Original-Kommentare aus früheren Europameisterschaften, die dann zu sehen und zu hören sind.



Das hr-fernsehen wird die Lichtshow in einem hessen-extra am 12. Juni, 22.15 Uhr live übertragen. Die Show wird gegen 22.30 Uhr beginnen und etwa 15 Minuten dauern.



Kassel feiert keine separate Eröffnungsfeier, möchte aber die UEFA-Eröffnung ebenfalls in der Nordhessen Arena übertragen, um auf die Meisterschaft einzustimmen.

Laufen in der Fan-Zone nur die Deutschlandspiele?

Es werden alle 51 Spiele in der Fan-Zone am Frankfurter Mainufer gezeigt.



In Kassel werden nur die drei Gruppenspiele mit deutscher Beteiligung gezeigt.

Was darf ich in die Fan-Zonen mitnehmen?

Aktuell steht fest, dass etwa Waffen, Drogen und pyrotechnische Gegenstände in der Fan-Zone verboten sein werden. Außerdem werden große Rucksäcke und Glasflaschen vor dem großen Bildschirm nicht erlaubt sein. Die Hausordnung für die Fan-Zone am Mainufer wird aber aktuell noch finalisiert.

Läuft dort nur Fußball oder gibt es auch Konzerte und ein Begleitprogramm?

Fußballturniere im Sommer sind immer ein großes Spektakel. Deshalb soll den Fans in der Stadt auch rund um die Partien und im Stadion viel geboten werden. An spielfreien Tagen gibt es ein großes Programm etwa mit Konzerten, Open-Air-Kinos oder E-Sport. ESC-Teilnehmer Michael Schulte, die Rodgau Monotones und Henni Nachtsheim treten auf - es gibt eine E-Sport-Arena und einen KI-Torwart, gegen den man antreten kann.



Promo-Stände mit Mitmach-Aktionen soll es täglich geben. Außerdem finden auf dem schwimmenden Fußballfeld auf dem Main verschiedene Aktionen statt.

Gibt es verstärkt ÖPNV in Frankfurt und Kassel?

In Frankfurt fahren zusätzliche Sonderzüge und S-Bahnen zu den EM-Spielen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) und die Deutsche Bahn wollen ihr Angebot möglichst auf die maximale Kapazität aufstocken - fürs Stadion im Stadtwald und für die Fan Zone am Mainufer. 70 Prozent der Besucherströme möchte man über den ÖPNV abwickeln. Unter anderem soll eine spezielle S-Bahn Fans schnell und zuverlässig ins Stadion bringen. In den bunten Farben des EM-Logos soll ein Zug bis zum Turnierende im RMV-Netz unterwegs sein.



Kassel will keine weiteren Züge zur Verfügung stellen. Die Nordhessen Arena sei laut Stadt ohnehin mit dem ÖPNV gut zu erreichen - und auch mit dem Fahrrad, wie eine Sprecherin betonte.

Wie stabil ist das Mobilfunknetz in der Fan-Zone?

Auf den Fanmeilen, an den Spielorten, auf Bahnhöfen und Parkplätzen, aber auch an den Trainingsquartieren der Nationalmannschaften wollen Netzbetreiber eigene mobile 5G-Sender sowie temporäre Masten aufstellen, die nach der EM wieder abgebaut werden. O2 etwa will einen 5G-Sender unter anderem am Eisernen Steg in Frankfurt aufbauen. So soll das Netz stabil bleiben, obwohl sich viele Menschen gleichzeitig in einer Mobilfunkzelle aufhalten.



Die Betreiber wollen aber noch weiter gehen und das Netz auch grundsätzlich ausbauen: Vodafone will sein Mobilfunknetz bis zum Anpfiff der EM deutschlandweit mit 650 Baumaßnahmen an 50 Standorten verstärkt haben. Die Telekom hatte angekündigt, an 430 Orten auszubauen.

Wie stellen sich Rettungsdienste für den EM-Einsatz auf?

Rund 1.000 ehrenamtliche Einsatzkräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) sind im Einsatz für die Spiele in Frankfurt - und auch in Dortmund, wohin nordhessische Rettungskräfte und Ärzte entsandt werden.



Pro Spieltag sollen rund 130 Mitarbeitende des Rettungsdienstes im Stadion sein.



An der Fan-Zone arbeiteten laut DRK alle vier Frankfurter Hilfsorganisationen zusammen - also neben dem Roten Kreuz auch der ASB, die Malteser und die Johanniter. Die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) und die Wasserwacht des DRK sollen gemeinsam auf dem Main patrouillieren, um auch von der Flussseite aus schnell helfen zu können.

Gibt es in Hessen weitere größere Public-Viewing-Angebote?

Neben der Fanmeile in Frankfurt und der Nordhessen Arena in Kassel kann auch in anderen hessischen Städten gemeinsam gefeiert werden:

Darmstadt etwa zeigt viele Spiele auf einer großen Leinwand in der Veranstaltungshalle CentralStation bei freiem Eintritt.

Melsungen (Schwalm-Eder) zeigt auf seinem Marktplatz jeweils die deutschen Spiele gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz.

Andere Städte, etwa Fulda, Marburg oder Gießen, haben keinen zentralen Public-Viewing-Ort. Auch die Stadt Wiesbaden hat sich gegen ein großes Public-Viewing entschieden. Vielerorts wird sich das gemeinsame Fußballfiebern also vor allem in die Kneipen verlagern.

