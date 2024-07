"Noch nie in meinem Leben so gekämpft"

Ein gigantischer Fang im Main sorgt für Aufsehen: Ein Offenbacher Angler hat einen Riesen-Wels an Land gezogen und vor Ort erlegt. Was für ihn der Fang des Lebens ist, sorgte bei einigen Passanten für Entsetzen.

Videobeitrag Video Riesen-Wels im Main gefangen Video Bild © hr Ende des Videobeitrags

"Ich war schockiert. Das ist unmöglich" So beschreibt Miki Mustafic seine ersten Gedanken, als er kürzlich in Offenbach einen Wels aus dem Main zog. Der bisher größte Fang des erfahrenen Anglers, der nach eigenen Angaben seit 40 Jahren fischt, maß eine Länge von 1,20 Metern. Doch dieser Fang war ein völlig anderes Kaliber: 2,50 Meter lang und 88 Kilogramm schwer: ein Riesenwels.

Gefangen hat Mustafic den Wels demnach am ehemaligen Allessa-Gelände beim Stadtteil Bürgel. Rund eineinhalb Stunden dauerte das Ringen, bis der Wels endlich an Land war. "Ich habe noch nie in meinem Leben so gekämpft“, sagte Mustafic im Gespräch mit dem hr. Der Angler habe stark gezogen, der Fisch noch stärker, "dann habe ich nachgelassen, um danach nur noch stärker zu ziehen."

Zu viert mit dem Fisch gerungen

Hilfe bekam er von drei zufällig vorbeifahrenden Mitarbeitern der Müllabfuhr. "Ganz alleine hätte ich es wohl nicht geschafft", gibt er zu. Am Ende sei der Wels vom Kampf erschöpft gewesen und habe sich hochziehen lassen. Schnell wurden dann ein Zollstock und ein Waage hergebracht, um Gewicht und Länge des Fisches zu bestimmen.

Mustafic erzählt von den Dutzenden Menschen, die zusahen, als er den Fisch an Land zog. "Als ich die Leute gebraucht habe, war keiner da, aber danach waren um mich herum ganz viele Menschen", erzählte er schmunzelnd.

Fang sorgt für Aufsehen unter Passanten

Den Wels habe er dann betäubt, indem er mehrfach mit einem Holzknüppel auf ihn eingeschlagen habe. Danach habe er den Fisch mit einem Messer aufgeschlitzt. Während einige Passanten von der enormen Größe des Fisches fasziniert waren, zeigten sich andere schockiert über das Töten.

Was brutal wirkt, sei jedoch eine gängige Methode unter Anglern, erklärt Fischereiberater Hans Jürgen Lungwitz. "Wenn ein Fisch gelandet ist, muss er mit Schlägen betäubt und danach mit einem Herzstich getötet werden." Erst dann dürften die Angelhaken entfernt werden.

Offenbacher Angler ist gespannt auf den Geschmack

Welse erreichen meist eine Körperlänge von bis zu eineinhalb Metern und ein Gewicht von bis zu 50 Kilogramm. Weil diese Fische ihr Leben lang weiterwachsen, können sie jedoch deutlich größer und schwerer werden. Trotzdem bleibt dieser Fang rekordverdächtig.

Ein besonderer Fang bleibt es in jedem Fall – nicht nur wegen der Größe und des Gewichts, sondern auch wegen der Geschichten, die Mustafic darüber erzählen kann: "Das schafft man nur einmal im Leben. Ich hatte riesiges Glück."

Der Offenbacher ist jetzt vor allem auf den Geschmack des riesigen Süßwasserfisches gespannt: "Der Großteil des Fisches liegt in meinem Gefrierschrank. Ich habe ihn auch an Kollegen und Freunde verteilt", erzählte er stolz.