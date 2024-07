Fußballfans vor Leinwand am Mainufer in Frankfurt

Die Fan-Zone in Frankfurt ist voll. Am Mainufer verfolgen zur Stunde tausende Fußballfans das EM-Viertelfinalspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien.

Seit dem Mittag waren tausende Fans Richtung Mainufer geströmt. In weißen und pinken Trikots oder mit schwarz-rot-goldener Schminke verfolgen sie das Viertelfinalspiel Deutschland gegen Spanien vor einer der zehn Leinwände beim Public Viewing in Frankfurt.

Knapp 30 Minuten vor dem Anpfiff (18 Uhr) war die Fan-Zone in Frankfurt dicht: Die Bereiche vor allen Leinwänden seien ausgelastet, teilte die Tourismus + Congress GmbH Frankfurt (TCF) auf X mit. Fußballfans sollten nicht mehr zur Fanmeile anreisen.

Zuvor war bereits der Zugang zum sogenannten Big Screen, der größten Leinwand, geschlossen worden. Dort war ab 16.45 Uhr kein Einlass mehr möglich. Zwei Stunden vor Anpfiff hatten sich laut Polizei rund 10.000 Menschen im gesamten Public Viewing-Bereich in Frankfurt aufgehalten.

Fanmeile blieb bei Deutschland-Dänemark geschlossen

Vor knapp einer Woche hatte es beim letzten Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft auf der Fanmeile noch anders ausgesehen: Gähnende Leere statt erwartungsvolles Beieinanderstehen. Schwere Unwetterwarnungen hatten den Veranstalter zuvor bewogen, das Großevent abzusagen und die Fanmeile am vergangenen Samstag gar nicht erst zu öffnen.

Gut eine Woche zuvor hatte die Fan-Zone in Frankfurt kurzfristig wegen eines Gewitters geräumt werden müssen – einige Fans blieben, nur knapp verfehlte sie ein umstürzender Baum.

Sommermärchen-mäßig zeigte sich das Wetter am frühen Freitagabend mit dichter Wolkendecke zwar nicht. Ein Unwetter, das das Public Viewing in letzter Minute noch kippen könnte, war allerdings nicht in Sicht. Auch in anderen Städten in Hessen trafen sich zahlreiche Menschen, um gemeinsam das Viertelfinale des DFB-Team bei der Heim-EM zu sehen.