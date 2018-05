Fasanerie in Groß-Gerau droht das Aus

Betreiber will klagen

Seit rund 60 Jahren gibt es die Fasanerie in Groß-Gerau. Jetzt steht der klamme Tiergarten wegen Tierschutzfragen vor dem Aus. Es gibt Spannungen zwischen der Stadt, dem Kreis und dem Betreiber.

Der Tiergarten Fasanerie in Groß-Gerau steht vor dem Aus. Der Betreiberverein gelte nicht mehr als zuverlässig, hieß es vom Kreis Groß-Gerau am Donnerstag. Dies habe eine Überprüfung des Veterinäramts ergeben.

Die Tiere dürfen laut Veterinäramt nicht mehr zur Schau gestellt werden. Es gehe um den Tierschutz, hieß es weiter. Einzelheiten wollen der Kreis und der Bürgermeister von Groß-Gerau, Erhard Walther (CDU), erst am Freitag bei einer Pressekonferenz erläutern.

Tiergarten bleibt vorerst geöffnet

Der Vorsitzende des Trägervereins Tiergarten, Stephan Müller, wies die Vorwürfe der Unzuverlässigkeit zurück. "Das Veterinäramt macht Auflagen, die kaum zu erfüllen sind", sagte er hessenschau.de. Noch Anfang März habe die Behörde der Fasanerie bescheinigt, dass die Tierhaltung in Ordnung ist.

Das Veterinäramt beklagt nach einem Bericht von "echo-online" , dass Müller seit 2012 immer wieder Unterlagen zu spät eingereicht habe. Müller entgegnet, er habe den Verein im Jahr 2011 in einem desolaten Zustand übernommen.

Müller will gegen den Bescheid vor das Verwaltungsgericht ziehen. Die Fasanerie bleibe vorerst geöffnet. Der Verein müsse aber innerhalb von vier Wochen gegen den Bescheid klagen.

Zu wenig Tierpfleger

Müller räumte ein, dass es ein Personalproblem gebe. Die bisherigen beiden hauptamtlichen Tierpfleger seien wegen Schwangerschaft und Krankheit ausgeschieden, man erwarte aber inzwischen Ersatz. Zudem gebe es viele freiwillige Helfer. Zwei hauptamtliche Tierpfleger pro Tag seien ohnehin zu wenig. Nötig seien eigentlich viereinhalb Stellen. Zwei würden von der Stadt Groß-Gerau finanziert, mehr nicht.

Die Stadt hatte Anfang April eine weitere Förderung in Aussicht gestellt. "Wir haben bauliche Veränderungen immer mit unterstützt", sagte Bürgermeister Walther damals der hessenschau. Das werde man in Zukunft auch beibehalten und sei in Abstimmung mit dem Stadtparlament auch zu weiterer Unterstützung bereit.

In dem Tiergarten sind rund 500 Tiere zu sehen, vom Shetlandpony bis zum Papagei, heißt es auf der Homepage der Fasanerie. Sie gehörten zu den 75 Arten, die dort gezeigt werden.

