Weil Fassadenteile an einem Bürogebäude abzustürzen drohen, ist die Kurt-Schumacher-Straße in der Frankfurter Innenstadt derzeit gesperrt. Eine Fassadenplatte war bereits auf die Straße gekracht.

Auf der Kurt-Schumacher-Straße in der Frankfurter Innenstadt geht derzeit in Richtung Konstablerwache nichts mehr. Grund ist eine Straßensperre auf Höhe der Battonstraße nahe des Börneplatzes. An einem Bürogebäude waren am Montagabend Teile der Fassade herabgefallen und auf die Straße mit einer angrenzende Fahrradspur gekracht. Verletzt wurde dabei niemand.

Wie lange die Sperrung für den Autoverkehr anhalten wird, sei derzeit noch nicht absehbar, wie ein Polizeisprecher dem hr sagte (aktuelle Informationen im Verkehrsservice). Der Straßenbahnverkehr ist nicht betroffen.

Von einem Bürogebäude in Frankfurt stürzte eine Fassadenplatte herab. Bild © Tobias Weiler/hr

Weil derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass weitere Fassadenteile abstürzen, muss die Fassade zunächst aufwändig gesichert werden. Eine Gerüstbaufirma brachte dazu am Dienstagmorgen ein Netz an, um die Umgebung gegen herabfallende Teile zu schützen. Anschließend soll das Gebäude mit einem Gerüst eingekleidet werden.

Fassade wurde 2015 erneuert

"Dann wird außen ein Gerüst gestellt, so dass die Fassade entnommen und wieder eine neue Fassade montiert werden kann", sagte der zuständige Bauleiter der Gerüstbaufirma. Die Ursache für die herabfallenden Teile könnten Probleme bei der Verankerung der Fassadenplatten sein. Genaueres lasse sich derzeit aber noch nicht sagen, so der Bauleiter weiter. Das Gerüst soll binnen 24 Stunden aufgebaut werden.

In dem Gebäude ist eine Filiale der Krankenversicherung AOK untergebracht. Das Gebäude, das in den 1950er Jahren errichtet wurde, hatte erst 2015 eine neue Außenfassade bekommen.

Sendung: hr4, 14.05.2019, 17:30 Uhr