Weil Fassadenteile an einem Bürogebäude abzustürzen drohen, ist die Kurt-Schumacher-Straße in der Frankfurter Innenstadt bis voraussichtlich Donnerstagabend gesperrt. Die Reparaturarbeiten gestalten sich schwierig.

Auf der Kurt-Schumacher-Straße in der Frankfurter Innenstadt geht derzeit in Richtung Konstablerwache nichts mehr. Grund ist eine Straßensperre auf Höhe der Battonnstraße nahe des Börneplatzes. An einem Bürogebäude war am Montagnachmittag eine 60 Kilo schwere Platte der Fassade herabgefallen und auf die Straße mit einer angrenzenden Fahrradspur gekracht. Verletzt wurde dabei niemand.

Gerüst wird angebracht

Weil nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich weitere Fassadenteile lösen, wird das Gebäude derzeit mit einem Gerüst gesichert, wie der Leiter der städtischen Verkehrspolizei, Rainer Michaelis, dem hr am Dienstag sagte. Die Arbeiten gestalten sich aufwändig.

Der Abschnitt der Kurt-Schumacher-Straße zwischen Börneplatz und Konstablerwache ist in Richtung Norden gesperrt. Bild © hessenschau.de

Die Fahrbahn und der Gehweg sollen noch voraussichtlich bis Donnerstagabend 21 Uhr in nördlicher Richtung gesperrt bleiben, wie die Polizei mitteilte. Der Straßenbahn- und Busverkehr sind davon nicht betroffen. Offen ist weiterhin die Unglücksursache. Statiker, Bauunternehmer und Architekten überprüfen den Vorfall.

Fassade wurde 2015 erneuert

Der Innenbereich des Gebäudes selbst ist nicht gesperrt. In dem Haus ist eine Filiale der Krankenversicherung AOK untergebracht. Das Gebäude, das in den 1950er Jahren errichtet wurde, hatte erst 2015 eine neue Außenfassade bekommen.

