Ein Auto wie aus einem "Fast & Furious"-Film ist einer Polizeistreife auf der A5 bei Weiterstadt aufgefallen. Bei einer Begutachtung wurden zahlreiche Mängel festgestellt - darunter ein unzulässig aufgemotzter Motor mit über 400 PS.

Ein "ungewöhnliches" Auto hat die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife auf der A5 bei Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) erregt. Der schwarze Flitzer passte optisch eher in die Filmreihe "Fast & Furious" als auf die A5, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Zudem war der Nissan mit an der Front- und Heckscheibe angeklebten roten Überführungskennzeichen unterwegs.

Illegales Tuning: von 205 PS auf 400 PS

Da sich eine Kontrolle an Ort und Stelle schwierig gestaltete, wurde das aus Japan stammende Importfahrzeug schließlich zu einer nahegelegenen Werkstatt geschleppt und dort von Spezialisten inspiziert. Dabei wurde schnell klar, dass an dem Wagen mehr geschraubt worden war als zulässig. Das Auto war derart aufgemotzt, dass es so nicht mehr auf hessischen Straßen unterwegs sein durfte.

Festgestellt wurden insgesamt 48 Mängel und ein Motor, der mittels Tuning-Maßnahmen so stark verändert worden war, dass er laut Polizei statt der serienmäßigen 205 PS eine Leistung von über 400 PS erreichen könnte.

Auf den jungen Fahrer aus Nordrhein-Westfalen komme jetzt ein Bußgeldverfahren wegen "des Führens eines Kraftfahrzeuges mit wesentlicher Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr" zu, so die Polizei. Der Vorfall hatte sich bereits Ende Juni ereignet.