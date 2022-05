Der Sommer gibt in dieser Woche einen ersten Vorgeschmack.

Fast 30 Grad in dieser Woche

Nach einem sonnigen Wochenende legt der Mai in dieser Woche nochmal eine Schippe drauf. Der bislang wärmste Tag des Jahres wird ausgerechnet zum Start der Eisheiligen erwartet.

Dass es Mitte Mai noch mal abkühlt, ist früher häufiger vorgekommen. Bei den sogenannten Eisheiligen zwischen dem 11. und 15. Mai handelt sich um einen Witterungsregelfall, wie hr-Meteorologe Tim Staeger am Montag erläuterte. "Das ist aber kein in Stein gemeißeltes Naturgesetz", sagte er: "In diesem Jahr fallen die Eisheiligen aus."

Bereits in den vergangenen Jahrzehnten habe der Klimawandel Kälteereignisse wie die Eisheiligen, aber auch die Schafskälte Mitte Juni oder die Hundstage Ende Juli seltener werden lassen, sagte Staeger.

Sommerliche Wetterperiode geht weiter

Statt Kaltluft aus dem Norden bestimmt derzeit eine Südwestlage das Wetter in Hessen. "Die erste sommerliche Wetterperiode geht weiter", sagte der Wetterexperte. Die Temperaturen steigen bis Mitte der Woche, am Mittwoch wird der bislang wärmste Tag des Jahres mit bis zu 29 Grad erwartet - Heißheilige statt Eisheilige.

Die Nächte bleiben deutlich frostfrei, wie Staeger sagte. Ab der zweiten Wochenhälfte sei der Himmel nachts öfter bedeckt. "Das ist dem Frost nicht zuträglich."

Schauer, aber kein Temperatursturz

Ab Donnerstag macht sich von Nordwesten ein Tief über Deutschland bemerkbar. "Hessen ist im Übergangsbereich an der Luftmassengrenze", sagte Staeger. Es gibt zwar weiter freundliche Momente, aber nachmittags bilden sich Quellwolken, die sich vor allem in der Südhälfte zu Schauern und Gewittern ausbauen können. "Wo sie kräftig ausfallen, ist im Vorfeld nicht bekannt", betonte Staeger.

Es sei kein Temperatursturz zu erwarten. "Tendenziell bleibt der Wettercharakter erhalten", sagte Staeger. Es bleibe beim frühsommerlichen Niveau von etwa 25 Grad Höchsttemperatur.

