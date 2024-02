Erneut Bombenfund in Hanau - Entschärfung am Sonntag

In Hanau sind bei Bauarbeiten zwei Weltkriegsbomben gefunden worden. Die jeweils 50 Kilogramm schweren Bomben sollen am Sonntag entschärft werden. Tausende Menschen sind von der Evakuierung betroffen.

Die beiden Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden am Freitag bei Bauarbeiten gefunden, wie die Stadt Hanau mitteilte. Der Fundort: eine Brachfläche an der "Wilhelm-Rohn-Straße" Ecke "Rodenbacher Weg". Nach Beratung mit den Experten des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt gab die Stadt bekannt: "Am Sonntagvormittag werden die beiden Sprengkörper entschärft."

Fast 5.000 Menschen von Evakuierung betroffen

Der Sicherheitsradius wurde demnach auf rund 500 Meter um die Fundstelle festgelegt. Die Evakuierung des Bereichs beginnt laut Stadt am Sonntag um 8 Uhr früh, damit die Entschärfung um 11 Uhr starten kann.

Den Angaben zufolge leben etwa 4.700 Menschen in dem Sicherheitsbereich. "Hier zählen wir wieder auf die Mithilfe aller Bürgerinnen und Bürger, die dann möglichst schnell nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen und Häuser zurückkehren können", sagte Stadträtin und Feuerwehrdezernentin Isabelle Hemsley. Als Notunterkunft steht den Menschen am Sonntag ab 8 Uhr die Turnhalle in der Ludwig-Geißler-Straße (Akademiestraße) zur Verfügung.

Auch Bahnlinie Hanau-Friedberg betroffen

Von der geplanten Entschärfung ist laut Stadt auch die Bahnlinie Hanau-Friedberg betroffen - ab 11 Uhr bis zum Ende der Maßnahmen.

Weitere Informationen Informationen zu den von der Evakuierung betroffenen Straßen erhalten die Menschen auch am Bürgertelefon der Stadt unter 06181/67660 2000 ab Samstag, zwischen 12 und 18 Uhr, und am Sonntag ab 7 Uhr. Unter dieser Nummer können auch Liegendtransporte angemeldet werden. Ende der weiteren Informationen

Erste Ende Oktober, im Mai und im März vergangenen Jahres gab es Bombenfunde in Hanau. In allen Fällen wurden die Blindgänger erfolgreich entschärft.

