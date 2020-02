Der Hanauer Faschingszug fällt nach dem Anschlag mit zehn Toten aus. Mehrere Rathauserstürmungen finden ebenso wenig statt. Andere Städte halten an ihren Umzügen fest.

Audiobeitrag Audio Loca-tag 'teaser_more_audio_sr' not found Fasching nach Hanau: Erstürmungen fallen aus [Audioseite] Audio Ende des Audiobeitrags

Der Anschlag in Hanau, bei dem zehn Menschen und der Attentäter getötet wurden, fällt mitten in die Fastnacht. Zurück zur närrischen Normalität ist vor allem in Hanau nicht denkbar. Der Faschingsmarkt und auch der Umzug am Samstag durch die Innenstadt wurden abgesagt. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) cancelte "nach der furchtbaren rassistischen Gewalttat" seine Teilnahme an allen Fastnachtsveranstaltungen, unter anderem in Kassel und Mainz, wie die Staatskanzlei am Freitag twitterte.

Auch in anderen Städten und Vereinen sind die Ereignisse Thema - sie gehen unterschiedlich damit um. Aus Respekt vor den Opfern sagte der Kreis Marburg-Biedenkopf die geplante karnevalistische Erstürmung des Landratsamts ab. Vor der Marburger Kreisverwaltung wurde Trauerbeflaggung gehisst. Landrätin Kirsten Fründt (SPD) betonte, es verbiete sich, jetzt zur Tagesordnung überzugehen und Karneval zu feiern. Statt der Erstürmung am Samstag soll es vor dem Erwin-Piscator-Haus um 12 Uhr eine Mahnwache und eine Demonstration geben.

Magistratswagen "Helau gegen Hass"

Der Rosenmontagszug in Marburg findet wie geplant statt. "Nach den Mahnwachen für die Opfer des Terroranschlags in Hanau und den Demonstrationen gegen Rassismus und Rechtsextremismus am Donnerstag und Samstag zeigen wir am Montag in Marburg, dass wir uns nicht zurückziehen und einschüchtern lassen", sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) am Freitag.

Marburg stehe zusammen, gedenke zusammen und feiere auch mit allen zusammen, betonte Spies. Der Magistratswagen beim Karnevalsumzug soll aus aktuellem Anlass ein Banner mit der Aufschrift "Helau gegen den Hass. Marburg sagt Ja zu Vielfalt und Nein gegen Rassismus" tragen.

"Bei den Angehörigen in diesen schweren Stunden"

Der Rathaus-Sturm in Friedberg am Freitag wurde wegen der Ereignisse in Hanau abgesagt. "Wir sind fassungslos und sind in Gedanken bei den Angehörigen der Opfer und wünschen ihnen viel Kraft in diesen schweren Stunden", heißt es auf der Internetseite der Wetterau-Kreisstadt.

Auch die Stadt Gießen verzichtet auf die Rathauserstürmung, der Fastnachtszug am Sonntag soll aber stattfinden. Die Veranstalter denken über eine Schweigeminute aller Zugteilnehmer nach.

"Wahnsinnigen Idioten keine Plattform bieten"

Andernorts wird ebenfalls gefeiert. In Beselich-Obertiefenbach (Limburg-Weilburg) etwa haben die Narren am Donnerstag das Rathaus wie geplant erstürmt.

Auch in Wetzlar halten die Karnevalisten an ihren Plänen zum Rathaussturm am Samstag und zum Umzug am Sonntag fest. Am Faschingsdienstag finden die Umzüge in Heuchelheim (Gießen) und Friedberg statt, genau wie der Jubiläumsumzug zum 50-jährigen Bestehen des Narrenclubs Runkel-Wirbelau (Limburg-Weilburg).

An ihren Veranstaltungen festhalten wollen unter anderem auch Fritzlar (Schwalm-Eder), Obersuhl (Hersfeld-Rotenburg), Fulda, Dieburg, Seligenstadt (Offenbach). Möglicherweise wird Trauerflor an der einen oder anderen Zugnummer zu sehen sein. In Wiesbaden stand dies am Freitag noch nicht fest.

Richard Biegel, Veranstalter des Heimatbundes Seligenstadt, sagte: "Die Fastnacht läuft. Das sind viele tausend Menschen, und viele interessiert das gar nicht, was da passiert ist." Der Vorsitzende des Dieburger Karnevalvereins, Günter Hüttig, betonte: "Wir wollen den wahnsinnigen Idioten keinerlei Plattform bieten."

Sendung: hr4, 21.02.2020, 8.30 Uhr