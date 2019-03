Während der Abiprüfungen am Donnerstagmorgen ist in einer Gesamtschule in Bad Hersfeld ein Fehlalarm ausgelöst worden.

An fünf Feuermeldern wurde das Glas eingeschlagen, an einem wurde Alarm ausgelöst, wie die Feuerwehr mitteilte. Außer den Abiturienten mussten alle Schüler kurzzeitig das Haus verlassen. Wer den Alarm auslöste, war unklar.