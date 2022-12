Eine Übung der Bundeswehr in Bad Karlshafen (Kassel) hat für einen Fehlalarm an zwei Schulen gesorgt.

Bewohner hatten am Dienstag die Polizei alarmiert, weil sie vermummte und bewaffnete Personen im Schulbereich beobachtet hatten, so ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Einsatzkräfte überprüften vor Ort, dass es sich um Bundeswehrkräfte handelte.