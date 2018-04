Hochhaus in der Fritz-Remy-Straße in Offenbach

Hochhaus in der Fritz-Remy-Straße in Offenbach Bild © Günter Lange

Hunderten Mietern einer Hochhaus-Siedlung in Offenbach droht die Zwangsräumung. Der Grund: Die Gebäude erfüllen nicht die Brandschutz-Auflagen der Stadt. Die Eigentümergesellschaft will nun offenbar handeln.

Weithin sichtbar ragen fünf Hochhäuser im Offenbacher Stadtteil Tempelsee in den Himmel. Günter Lange wohnt seit zehn Jahren in einem der braunen Wohnblocks in der Fritz-Remy-Straße. Doch wie lange noch? Der 49-Jährige ist in Sorge, dass er bald mit seiner Familie auf der Straße landet. Denn in einem Schreiben der Offenbacher Bauaufsicht wurde er jetzt - wie alle anderen Bewohner der fünf Häuserblocks - darüber informiert, dass ihm die Zwangsräumung droht.

Der Grund: Der Stadt liegt bis heute keine Prüfberichte zum Brandschutz vor, wie es in dem Schreiben heißt, das hessenschau.de vorliegt. Die Behörde hatte von der Eigentümergesellschaft, einem Unternehmen in Wiesbaden, die Nachweise gefordert, nachdem vor zwei Jahren bei einer Prüfung der Brandschutzmaßnahmen Mängel festgestellt worden waren. Seitdem warte die Stadt auf die Unterlagen und müsse deshalb davon ausgehen, dass die Mängel noch nicht behoben worden sind, sagt Stadtsprecherin Kerstin Holzheimer.

Rund 1.000 Menschen betroffen

Derzeit bestehe die Gefahr, "dass bei einem Brand Brandrauch und Feuer sich über alle Geschosse verteilen würden", heißt es in dem Schreiben der Bauaufsicht. Aufgrund der Gefahrenlage beabsichtige die Stadt, die Nutzung zu untersagen.

"Wenn Gefahr für Leib und Leben besteht, muss die Bauaufsicht die Nutzung der Häuser untersagen", sagt Stadtsprecherin Holzheimer. Für Günter Lange und seine Familie hieße das, sie müssten ihre Wohnung räumen. Betroffen wären alle Bewohner der 316 Wohnungen in der Siedlung. Insgesamt sind nach Angaben der Stadt 974 Menschen in den fünf Hochhäusern gemeldet.

Mieterhöhung angekündigt

Mit dem Schreiben wollte die Stadt die Bewohner über die Lage informieren. "Wir mussten davon ausgehen, dass die Mieter über die potentielle Gefahr nicht Bescheid wussten", so Holzheimer. Die Bewohner könnten sich nun mit dem Vermieter in Verbindung setzen. Schließlich seien Brandschutzmängel auch ein Grund, die Miete zu mindern.

Aufgrund des Schreibens hätten sich schon viele Bewohner beim Bauaufsichtsamt gemeldet, berichtet Holzheimer. "In den meisten Fällen sind die Betroffenen erleichtert, dass sie informiert wurden, und hoffen, dass endlich was passiert", so die Stadtsprecherin.

Hausverwaltung will nun handeln

Und vielleicht passiert wirklich etwas. Die Eigentümergesellschaft habe inzwischen Kontakt mit der Stadt aufgenommen. "Wir gehen davon aus, dass die jetzt auch tatsächlich handelt", sagt Holzheimer. Auch die Hausverwaltung ist offenbar aufgewacht. Die Hausverwaltung werde alles daransetzen, die angeforderten Unterlagen und Nachweise nachzureichen, sagte eine Sprecherin.



Noch ist unklar, wann das sein wird. Bis dahin müssen Günter Lange die rund 1.000 Bewohner der Hochhaussiedlung weiter bangen.