Eigentlich war das Paket nur ein harmloser Irrläufer. Doch weil einem Ehepaar in Erlensee mulmig wurde, entwickelte sich daraus ein ABC-Alarm samt Großeinsatz mit 100 Feuerwehrleuten.

In Erlensee (Main-Kinzig) hat ein an die falsche Adresse geliefertes Paket am Samstagmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Die Empfänger hatten radioaktives Material in der Postsendung vermutet, wie ein Sprecher der Feuerwehr dem hr bestätigte. Am Ende war aber alles nur ein Irrtum.

Päckchen stammt aus Uran-Abbau-Gebiet

Ein Paketbote hatte das Päckchen am Mittag einem Ehepaar im Ortsteil Rückingen zugestellt. Da die Empfänger allerdings nichts bestellt hatten und ihnen die Lieferung nicht ganz geheuer war, riefen sie die Polizei. Die Beamten öffneten daraufhin das Paket, in dem mehrere weiße Steine lagen. Zudem stießen sie auf Hinweise, dass das Paket aus einem Ort in Tschechien stammt. Per Suchmaschine im Internet fanden die Polizisten heraus, dass dort früher Uran abgebaut wurde.

Die Beamten informierten daraufhin die Feuerwehr, die wiederum wegen Verdachts auf Radioaktivität einen ABC-Alarm (atomar, biologisch, chemisch) auslöste. Etwa 100 Einsatzkräfte eilten zur Fundstelle, im Radius von 50 Metern um das Haus des Ehepaar wurde eine Sperrzone eingerichtet. Ein Messtrupp mit Schutzanzügen rückte anschließend ins Innere des Wohnhauses vor und überprüfte das Paket. Dann die Entwarnung: Die Strahlung war so gering, dass zu keiner Zeit Gefahr für Menschen bestand.

Weitere Informationen Die in Erlensee gemessene Strahlung betrug 0,71 µSv (Mikrosievert). Laut Bundesamt für Strahlenschutz ist jeder Mensch pro Tag im Schnitt einer Strahlung von rund 5,8 µSv ausgesetzt. Ende der weiteren Informationen

Frei verkäufliches Mineral

Am Ende stellte sich heraus, dass der Paketbote die Lieferung schlicht an der falschen Adresse abgegeben hatte. In Erlensee-Rückingen gibt es zwei Straßen, die einen ähnlichen Namen tragen. Ein Steinesammler hatte im Internet das frei verkäufliche Mineral "Uraninit" bestellt, wie die Polizei mitteilte.