Feld in Weiterstadt in Brand geraten

Etwa zehn Hektar Feldfläche, mindestens drei Kleingartenparzellen und ein Traktor sind am Dienstagabend aus noch unbekanntem in Grund in Weiterstadt (Darmstadt-Dieburg) in Brand geraten.

Verletzt wurde laut Polizei niemand. Nach ersten Schätzungen belaufe sich der Schaden auf mehrere zehntausend Euro.