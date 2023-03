Femizid in Grünberg

Ein 66 Jahre alter Mann aus Grünberg ist wegen Mordes verurteilt worden. Er hatte seine Ehefrau mit einer Maschinenpistole im Waschraum ihres Hauses erschossen.

Das Landgericht Gießen sah es als erwiesen an, dass der Mann seine 48 Jahre alte Ehefrau in Grünberg (Gießen) mit einem Kopfschuss tötete. Er wurde am Mittwoch zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren verurteilt.

Am 29. Dezember 2021 hatte er demnach seine Frau im Ortsteil Harbach abends mit einer Maschinenpistole im Waschraum erschossen. Das Gericht sah das Mordmerkmal der Heimtücke als erwiesen an.

Ehepaar lebte getrennt voneinander

In der Tatnacht hatte sich der Rechtsanwalt des Mannes gegen 2 Uhr bei der Polizei gemeldet und mitgeteilt, dass sein Mandant die Frau getötet habe. Er wolle sich der Polizei stellen.

Die Polizei nahm den Mann daraufhin in dem Wohnhaus fest. Die Ermittler fanden dort auch die Leiche der Frau mit mehreren Schussverletzungen. Außerdem stellten sie zwei Schusswaffen in dem Auto des Verdächtigen sicher. Das Ehepaar lebte getrennt voneinander.

Gewalttat in Grünberg Frau wurde mit Kopfschuss getötet Im mittelhessischen Grünberg ist eine Frau getötet worden. Wie nun die Obduktion ergab, starb sie an einem Kopfschuss. Ihr Ehemann sitzt in Untersuchungshaft. Zum Artikel

Weitere Informationen Ende der weiteren Informationen