Zurück aus dem Urlaub, rein in den Stau: Der ADAC warnt vor einem der schlimmsten Stau-Wochenenden des Jahres. Stillstand droht bereits ab Freitagnachmittag. Besonders betroffen sind in Hessen vier Strecken.

In drei Bundesländern enden am Wochenende die Sommerferien, auch in Hessen. Dazu startet die Schule in drei anderen Bundesländern Mitte kommender Woche. Für die Autofahrer droht die Rückreise aus dem Urlaub ab Freitag auf glühend heißen Autobahnen zur Geduldsprobe zu werden. Der ADAC warnte am Donnerstag bereits: "Dieses Wochenende zählt mit zu den schlimmsten der Sommerreisesaison."

Dauerstau-Gefahr sieht der ADAC vor allem auf diesen durch Hessen führende Autobahnen:



A 3 Passau – Nürnberg – Frankfurt – Köln

A 4 Kirchheimer Dreieck – Erfurt – Dresden

A 5 Basel – Karlsruhe – Frankfurt – Hattenbacher Dreieck

A 7 Hamburg – Hannover – Kassel – Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

Am Freitag bestehe die größte Wahrscheinlichkeit für einen ungebetenen Stopp auf der Autobahn von 13 bis 20 Uhr, am Wochenende sehe es kaum besser aus, warnt der Automobilclub. Wer kann, sollte sehr früh losfahren oder das Wochenende am besten ganz meiden.

Andrang am Flughafen

Am Frankfurter Flughafen gilt weiter der Tipp, zwei bis drei Stunden vor Abflug einzutreffen und sich auf längere Wartezeiten einzustellen. "Über die Sommerferien ist es jeden Tag voll", sagte ein Sprecher des Flughafens. Vorteil bei der Rückreise: Wer ankommt, muss nicht durch den Engpass Sicherheitskontrolle.

Anm. d. Red.: In einer früheren Version hieß es, am Wochenende endeten die Schulferien in sieben Bundesländern. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.