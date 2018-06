Flughafen okay, Bahn und Straße oje

Flugzeug, Bahn oder Auto? Womit gelingt der Ferienstart problemlos? Am Flughafen ist es voll, aber es läuft. Bei der Bahn sorgt ein Oberleitungsschaden für Verspätungen. Wer mit dem Auto Richtung Norden wollte, musste sich durch einen Mega-Stau quälen.

Am Frankfurter Flughafen herrscht zu Ferienbeginn am Freitag zwar Hochbetrieb, doch bei den Sicherheits- und Passkontrollen läuft nach Fraport-Angaben alles nach Plan. "Unsere Tagesprognose liegt aktuell bei mehr als 220.000 Passagieren", teilte eine Fraport-Sprecherin mit. Das wären deutlich mehr als zum Ferienstart im vergangenen Jahr (213.000).

Reisende gut vorbereitet

An den Kontrollen gebe es eine durchschnittliche Wartezeit von 20 bis 25 Minuten. Die gute Wetterlage sorge zudem dafür, dass die Flüge pünktlich abheben könnten. "So bleibt auch der Dominoeffekt aus, den es geben kann, wenn einzelne Maschinen verspätet sind", erklärte die Sprecherin.

Dass am Flughafen trotz hohen Passagieraufkommens alles reibungslos verlaufe, sei auch den Reisenden zu verdanken, sagte ein Lufthansa-Sprecher. "Die Passagiere sind auf Wartezeiten eingestellt und reisen deutlich früher an." Mindestens drei Stunden vor Abflug sollte man sich am Flughafen einfinden und wer sein Handgepäck aufgibt, kommt auch schneller durch die Kontrollen.

"Es hat außergewöhnlich gut geklappt bisher", bestätigte auch ein Sprecher der Bundespolizei am Flughafen. Das Wochenende werde aber mit ebenso hohem Passagieraufkommen wie am Freitag eine Herausforderung.

Oberleitungsschaden macht Probleme im Rhein-Main-Gebiet

Wer mit der Bahn in den Urlaub gestartet ist, musste sich auf volle Züge einstellen. Doch "die Lage wird gut beherrscht", sagte ein Bahn-Sprecher am Freitagnachmittag. Mit den an jedem Wochenende einsetzenden Pendlerströmen sei es auf den Bahnsteigen und in den Zügen allerdings sehr voll.

Am Nachmittag sorgte dann ein Oberleitungsschaden zwischen Kelsterbach und Raunheim (Groß-Gerau) für Ausfälle und Verspätungen. Ein noch unbekannter Gegenstand hatte die Oberleitung beschädigt, eine S-Bahn mit 200 Passagieren an Bord blieb auf offener Strecke liegen. Nach rund zwei Stunden konnten die Fahrgäste in einen Ersatzzug umsteigen. Die Reparatur der Oberleitung wird vermutlich noch bis Mitternacht dauern.

Stress hatten diejenigen, die sich am Freitag mit dem Auto in Richtung Norden aufgemacht hatten. Auf den Autobahnen A5 und A7 Frankfurt/Fulda in Richtung Kassel staute sich der Verkehr zeitweise auf einer Länge von 20 Kilometern nach einem Lkw-Unfall, der sich gegen 10.30 Uhr ereignet hatte. Die Bergungsarbeiten waren gegen 16 Uhr abgeschlossen, es dauerte aber bis zum frühen Abend, bis sich die Staus auflösten.