Das Landeskriminalamt hat in Florstadt einen 17 Jahre alten mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Der Deutsch-Türke räumte ein, einen Sprengstoffanschlag im Rhein-Main-Gebiet geplant zu haben. Inzwischen gibt es erste Hinweise auf ein mögliches Motiv.

Spezialeinheiten des Landeskriminalamts (LKA) haben am 1. September in Florstadt (Wetterau) einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Donnerstag mitteilte, soll der 17-Jährige "einen islamistisch motivierten Anschlag im Rhein-Main-Gebiet unter Verwendung hochexplosiven Sprengstoffs geplant" haben.

Der Beschuldigten besitzt laut Staatsanwaltschaft sowohl die deutsche als auch die türkische Staatsangehörigkeit. Nach hr-Informationen wurde er im Stadtteil Nieder-Florstadt in der Nähe seines Elternhauses festgenommen.

Der junge Mann sei am 2. September dem Haftrichter in Friedberg vorgeführt worden. Dieser habe Haftbefehl erlassen und Untersuchungshaft angeordnet. Der Beschuldigte habe in der Vernehmung eingeräumt, einen Anschlag geplant zu haben.

Schwulenbar in Frankfurt im Visir

Mit den Vorbereitungen dazu hatte er schon begonnen, schreibt die Staatsanwaltschaft weiter. Der Mann habe sich eine Anleitung zum Bau einer Sprengstoffvorrichtung besorgt und versucht, im Internet Chemikalien zu bestellen. Damit hätte der Sprengstoff Triacetontriperoxid (TATP) hergestellt werden können. Geringe Mengen davon fand die Polizei bei einer Hausdurchsuchung. Davon allein hätte er aber noch keinen Sprengsatz bauen können.

Der Jugendliche habe sich im Internet radikalisiert, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der dpa. Nähere Details zu den Anschlagsplanungen wollte er nicht nennen. Die "Bild"-Zeitung schrieb online unter Berufung auf eigene Informationen, er habe unter anderem eine Schwulenbar in Frankfurt im Visier gehabt und gelte als psychisch labil. Er habe erzählt, vor drei Wochen von mehreren Männern vergewaltigt worden zu sein. Sein Motiv sei Rache gewesen.

Den Ermittlungen lag ein Hinweis des Bundesamts für Verfassungsschutz zugrunde. Weitere Ermittlungen hat das LKA in Wiesbaden übernommen. Aus Justizkreisen war zu hören, dass es keine Hinweise auf ein terroristisches Netzwerk und weitere Täter gebe.

