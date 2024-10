Festnahme am Flughafen 30 Tonnen Kokain im Wert von 1,5 Milliarden Euro geschmuggelt

Festnahme am Flughafen

Am Frankfurter Flughafen ist ein mutmaßlicher Drogenschmuggler festgenommen worden. Der 52-Jährige soll fast 30 Tonnen Kokain in die EU geschmuggelt haben.

Veröffentlicht am 07.10.24 um 20:13 Uhr

Der Mann, ein 52-jähriger Litauer, soll als Teil einer organisierten Gruppe bereits im Jahr 2019 mindestens 29.946 Kilogramm Kokain in Südamerika gekauft und über den Seeweg nach Litauen geschmuggelt haben, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Straßenverkauf des festgestellten Kokains beträgt rund 1,5 Milliarden Euro.

Am vergangenen Samstag konnte die Bundespolizei nach gezielten Fahndungsmaßnahmen den 52-Jährigen bei seiner Ankunft aus Kolumbien am Frankfurter Flughafen noch am Flugzeug festnehmen. Der Tatverdächtige soll nach Litauen überstellt werden.