Festnahme in Offenbach nach Raubmord im Schwarzwald

Gewaltsamer Tod eines Bauarbeiters

Ermittler haben einen Mann in Offenbach festgenommen, der am gewaltsamen Tod eines Bauarbeiters in einer Ferienwohnung im Schwarzwald beteiligt gewesen sein soll.

Dem 27-Jährigen wird vorgeworfen, den beiden mutmaßlichen Tätern Ende April bei der Flucht geholfen und damit Beihilfe zum schweren Raub geleistet zu haben, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.