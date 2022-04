Weil er versucht haben soll, seine Lebensgefährtin in ihrer Wohnung zu töten, ist am Montag in Hessisch Lichtenau (Werra-Meißner) ein 25-Jähriger vorläufig festgenommen worden.

Nach Angaben der Polizei vom Mittwoch versuchte der Mann die 40-Jährige zu ertränken. Der Frau gelang es den Angaben zufolge, sich zu befreien und aus dem Haus zu flüchten.