Die Polizei hat am Frankfurter Hauptbahnhof einen Tatverdächtigen gefasst, nach dem zuletzt auch in der TV-Sendung "Aktenzeichen XY" gesucht worden war. Er soll mehr als 100 Straftaten begangen haben.

Luca Bichlmaier, Maximilian Klingermann oder Stefan Blumtritt: Das sind nur drei der mindestens 56 Pseudonyme, unter denen Ronald P. Straftaten begangen haben soll. Fast 150 waren es laut den Ermittlern in den vergangenen 15 Jahren, in ganz Deutschland und auf Mallorca.

Nachdem sein Fall es in die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY" vom 22. Januar geschafft hatte, klickten am Dienstag in Frankfurt die Handschellen: Wie die Bundespolizei am Mittwoch mitteilte, erkannte ein Fahrgast P. in einer S-Bahn und informierte die Polizei. Diese stoppte die Bahn, überprüfte den 34-Jährigen und nahm ihn fest.

Audiobeitrag Bild © ZDF (Screenshot hr) | zur Audio-Einzelseite Ende des Audiobeitrags

Betrug und Diebstahl

Das kriminelle Repertoire von P. reichte von Betrug bis zu Diebstahl. In der Sendung etwa ist ein Überwachungsvideo aus einem Stuttgarter Café zu sehen. Hier unterhält sich P. angeregt mit dem Kellner. Als dieser den Raum kurz verlässt, schnappt sich P. die Tageseinnahmen und flieht.

Das war nach Angaben der Ermittler eine häufige Masche des gebürtigen Plaueners: Er habe sich unter falschem Namen das Vertrauen seiner Opfer erschlichen und dann heimlich Geld von deren Konten abgehoben.

Ohne Bezahlung verschwunden

Auch in Pensionen und Hotels habe er sich eingemietet und sei ohne Bezahlung verschwunden. Bei seiner Festnahme habe er zahlreiche Kreditkarten bei sich gehabt, deren Herkunft die Fahnder nun überprüfen.

Nach seiner Festnahme sei er dem Amtsgericht Frankfurt zugeführt worden, hieß es weiter.